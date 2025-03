Nations League gegen Italien: Ein lehrreiches Drama

Letztlich löste Deutschland durch das 3:3 (3:0) gegen Italien als einziges Team ohne Verlängerung oder Elfmeterschießen das Ticket fürs Final Four der Nations League - und der DFB wird selbst Ausrichter dieses Mini-Turniers sein. Gegner im Halbfinale am 4. Juni ist nun Portugal, im Finale am 8. Juni könnte es zum erneuten Aufeinandertreffen mit Europameister Spanien kommen. Gespielt wird in München und Stuttgart.