Nations League: Italien gibt Fans bei Heim-K.o. Rätsel auf

Krasse Aussetzer in Italiens Defensive

Donnarummas Erkenntnis verwunderte, denn an einer aktiven Spielgestaltung schien Italien vor 60.334 Zuschauern in San Siro nicht sonderlich interessiert. Vom Anpfiff weg überließ der Ex-Europameister den Gästen den Ball und lauerte sonst vor allem auf schnelle Konter - zunächst erfolgreich. Nach feinem Pass von Nicolò Barella legte Matteo Politano für Sandro Tonali ab, der cool zur 1:0-Führung traf (9.).

Unkommentiert ließen Donnarumma und Co. die Aussetzer in der Defensive, die Italien eine solide Ausgangslage für das Rückmatch in Dortmund am Sonntag (20:45 Uhr/RTL) kosteten - und das, obwohl der frisch eingewechselte Tim Kleindienst völlig frei zum 1:1-Ausgleich einköpfen konnte (49.).