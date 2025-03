Beim Torjubel: Bayern-Torhüter Neuer mit Muskelfaserriss

Bayern München muss einige Spiele auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. Der 38-Jährige zog sich beim 3:0 (1:0)-Sieg der Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu. Neuer hatte sich kurioserweise beim Jubeln verletzt und war in der 58. Minute ausgewechselt worden. Wie lange der Torwart fehlen wird, ließ der deutsche Rekordmeister offen. Er falle "vorerst" aus, teilte der der FC Bayern am Donnerstag mit.

Kurz nach dem 2:0 durch Jamal Musiala (54. Minute) verletzte sich Neuer. Er fasste sich nur Momente nach der Vorentscheidung an die Wade und zeigte an, dass es in seinem 150. Champions-League-Spiel für ihn nicht mehr weitergeht. Joshua Kimmich sagte:

Als Ersatz für Neuer feierte er 21-jährige Jonas Urbig sein Debüt für die Münchner. "Für ein Debüt gibt es einfachere Spiele", meinte Trainer Vincent Kompany anerkennend. Er habe den erst im Januar vom 1. FC Köln verpflichteten Youngster so erlebt, wie auch in den wenigen Monaten zuvor. "Sehr ruhig, sehr souverän", urteilte der Münchner Trainer, der aber "null Druck" auf Urbigs Schultern laden wollte.

Lob für Neuer-Ersatz Urbig bei seinem Debüt

Erst im Januar war der hochveranlagte Keeper von Zweitligist Köln zum deutschen Rekordmeister gewechselt - und stand nun gleich in der Königsklasse im Fokus. "Jonas kam rein und hat einen guten Job gemacht", lobte Torjäger Harry Kane. Sportvorstand Max Eberl nannte Urbigs Auftritt nach mehreren Monaten ohne Spielpraxis "sehr stabil", auch wenn er keinen schweren Ball habe halten müssen. Der 21-Jährige könnte nun auch am Samstag in der Bundesliga gegen den VfL Bochum und beim Rückspiel drei Tage später in Leverkusen im Tor stehen.