Fußball: Neymar wechselt zu Jugendclub FC Santos

Bald wieder in der Heimat aktiv: Brasiliens Fußballstar Neymar

Cristiano Ronaldo, Neymar und Karim Benzema – sie und viele andere sind in diesem Sommer nach Saudi-Arabien gewechselt. Doch was steckt dahinter?

"Ich werde den Vertrag beim FC Santos unterschreiben", sagte Neymar in seinem Video: "Es fühlt sich an, als würde ich in der Zeit zurückgehen." Angaben zur Länge des neuen Arbeitspapiers wurden nicht gemacht. "Deine Heimat erwartet dich. Dein Volk wartet auf dich", schrieb Santos bei X.