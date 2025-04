Niederlande: Trauer um früheren Bondscoach Leo Beenhakker

Seine Zeit als Bondscoach war dagegen nicht von Erfolg gekrönt. Vor dem Achtelfinal-Aus 1990 gegen Deutschland verpasste Beenhakker in seiner ersten Amtszeit mit den Niederlanden die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Mexiko. Später war der gebürtige Rotterdamer Nationaltrainer in Saudi-Arabien, Trinidad und Tobago sowie Polen, wo er 2009 seine Karriere beendete.