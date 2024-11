Nottingham Forest: Comeback eines Kultklubs

Die illustre Reihe der früheren Deutschen Meister, die aktuell in der 2. Liga festhängen, deutet daraufhin, wie schwierig es ist, an die alten Erfolge anzuknüpfen. Hoffnung könnte da ein Blick in die Premier League machen, wo mit Nottingham Forest gerade einer der ältesten Fußballklubs der Welt für Furore sorgt.