Insgesamt führen die Bundesligisten in dieser Saison 152 Spieler bis zu 21 Jahren in ihren Kadern, im Vorjahr waren es 147. Noch nie brachten die 56 deutschen Leistungszentren so viele Talente an die Schwelle der ersten Liga. Die müssen sich dort aber nicht nur gegen die etablierten Kräfte durchsetzen, sondern auch gegen zahlreiche bestens ausgebildete junge Leihspieler aus anderen europäischen Topligen. Im Gegenzug spielen allein 35 deutsche Profis in der niederländischen Eredivisie.