Im Finale am 20. August 2016 hatte Brasilien um Superstar Neymar die deutsche Auswahl von Trainer Horst Hrubesch nach Elfmeterschießen besiegt. Das nächste Olympia-Duell zwischen den beiden Endspielteilnehmern steht am 22. Juli in Yokohama an. Es folgen die Partien in Yokohama gegen Saudi-Arabien (25. Juli) und in Miyagi gegen die Elfenbeinküste (28. Juli). Das Endspiel wird am 7. Juli wieder in Yokohama ausgetragen.