Lukas Podolski: Abschied von seinen Fans in Köln

Am Donnerstag nimmt Lukas Podolski mit einem "Danke-Spiel" Abschied von seinen Fans in Köln. Sein Karriereende ist aber noch ein Stück weit entfernt. Denn sein Vertrag bei Gornik Zabrze in Polen läuft erst im Sommer aus. Dass er sich von den Fans des 1. FC Köln verabschiedet, während seine Karriere noch läuft, begründete Podolski mit seiner eigenen Fitness.