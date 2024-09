Trainer Fabian Hürzeler mischt die Premier League auf

Am Samstag steigt nun das "Duell der Transferkönige" gegen Chelsea an der Stamford Bridge . Doch ausgerechnet da ist Trainer-Shootingstar Hürzeler nicht dabei. Der gebürtige Texaner, der das Fußballspielen in der Jugend des FC Bayern lernte, es aber nie in den Profibereich schaffte, sah beim 2:2 gegen Nottingham Forest letzte Woche die Rote Karte.