FC Chelsea: Wirre Kaderplanung führt zu Überfüllung

Zu wenig Platz in der Kabine für alle Spieler

Ob nun 42, 43 oder 44: Der FC Chelsea selbst macht seine eigene Rechnung auf. Am Mittwochmittag listete der Klub 33 Spieler für die erste Mannschaft auf seiner Website auf, elf weitere mit einem gültigen Vertrag sind demnach derzeit verliehen. Macht also insgesamt 44 - darunter sind allein zehn Torhüter. Aber: Nicht eingerechnet ist so prominentes Personal wie Kepa Arrizabalaga, noch immer der teuerste Torhüter der Geschichte, oder Romelu Lukaku.