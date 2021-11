Während sich die deutsche Fußball Liga (DFL) mit dem Kartellamt darüber uneins ist, ob Ausnahmen von der hier geltenden 50 plus 1-Regel den Wettbewerb verzerren, knallen in der englischen Premier League immer öfter die Sektkorken. Nämlich immer dann, wenn wieder ein Klub einen milliardenschweren Investor an Land ziehen konnte - mit fatalen Folgen für den internationalen Wettbewerb.