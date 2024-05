Jürgen Klopp nimmt Abschied - Manchester City ist Meister

Ein letztes "You'll Never Walk Alone", ein gelungenes Abschiedsgeschenk auf dem Rasen - und Huldigungen von allen Seiten: Mit einem sportlich unbedeutenden Sieg, aber ganz großen Emotionen hat sich Teammanager Jürgen Klopp nach neun Jahren und etlichen Erfolgen vom FC Liverpool verabschiedet.

Im letzten Spiel unter der Leitung des deutschen Trainers setzten sich die Reds an der Anfield Road 2:0 (2:0) gegen die Wolverhampton Wanderers durch.

ManCity feiert vierte Meisterschaft in Serie

Zeitgleich hat das Starensemble von Manchester City mit dem vierten Meistertitel in Folge englische Fußballgeschichte geschrieben. Das Team von Trainer Pep Guardiola machte die historisch einmalige Serie durch ein abschließendes 3:1 (2:1) gegen West Ham United perfekt.

Im Fernduell hatte der Tabellenzweite FC Arsenal um Nationalstürmer Kai Havertz so das Nachsehen und verpasste den ersten Triumph seit 20 Jahren. Die Gunners gewannen parallel durch den späten Siegtreffer von Havertz (89.) 2:1 (1:1) gegen den FC Everton und wurden mit zwei Punkten Rückstand Vizemeister.

Anfield nimmt emotional Abschied

Sportlich ging es für Klopp um nichts mehr, es bleibt in seiner Abschiedssaison nach dem frühen Ende aller Premier-League-Titelträume und dem Aus in der Europa League beim Gewinn des Ligapokals. Alexis Mac Allister (34.) und Jarell Quansah (40.) bescherten dem 56-Jährigen in Überzahl nach Rot gegen Nelson Semedo (28.) einen verdienten Sieg.