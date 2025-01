Premier League: Haaland verlängert bei ManCity bis 2034

Star-Angreifer Erling Haaland (24) hat einen Megadeal mit dem englischen Fußball-Serienmeister Manchester City geschlossen. Der frühere Dortmunder unterschrieb einen neuen Vertrag über fast zehn Jahre und bindet sich damit für einen Großteil seiner Karriere bis 2034 an die Citizens. Das teilte der Klub am Freitag mit.

Neuer Vertrag ohne Ausstiegsklausel?

Laut "The Athletic" handelt es sich um "einen der lukrativsten Verträge der Sportgeschichte". Durch die Verlängerung erhält der norwegische Nationalspieler demnach verbesserte finanzielle Konditionen, zu genauen Zahlen ist jedoch noch nichts bekannt. Laut "The Athletic" wurden alle Ausstiegsklauseln aus dem bisherigen, bis 2027 laufenden Vertrag gestrichen. Haaland war in der Vergangenheit immer mal wieder bei Real Madrid gehandelt worden.

"City, egal was passiert", erklärte er. Der Topstürmer war im Sommer 2022 für rund 60 Millionen Euro vom Bundesligisten Borussia Dortmund nach England gewechselt. Unter Teammanager Pep Guardiola gewann Haaland mit City 2023 das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League. In der Vorsaison verteidigte Manchester zudem erfolgreich den Titel in der Premier League.

Haaland hält zahlreiche Rekorde

In 126 Spielen für City erzielte Haaland 111 Treffer und sorgte in der kurzen Zeit für zahlreiche Rekorde. In dieser Saison hat der Meister mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und steht nach 21 Spielen nur auf Rang sechs. Haaland kommt in dieser Premier-League-Spielzeit bislang auf 16 Tore.