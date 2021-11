"Sie sind ein brillantes Team, resolut in der Defensive, unerbittlich im Mittelfeld, gefährlich bei Kontern. Eine brillant gecoachte Mannschaft voller liebenswerter, hart arbeitender Spieler", jubelte der "Evening Standard" nach dem 3:2 über die Reds von Trainer Jürgen Klopp. Und stellte die Frage aller Fragen: "Can they do a Leicester?" Können Sie, wie Leicester 2016, die größtmögliche Sensation schaffen und Meister werden?