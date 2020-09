Gleich gegenüber vom Terminal 1 am Frankfurter Flughaften hat am 16. März die erste außerordentliche Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zur Coronakrise stattgefunden. Bernd Hoffmann, damals noch Vorstandschef des Hamburger SV, versuchte an jenem Dienstag die schwere Tür zum Sitzungssaal mit dem Ellbogen zu öffnen, was ihm aber ebenso wenig gelang wie vergangen Samstag seinen wackligen Posten in dem notorisch unruhigen Traditionsverein zu retten.