Ex-FIFA-Chef Blatter wegen Zahlungen erneut vor Gericht

Was ist der Anklagevorwurf?

Bekannt wurde diese Zahlung nach strafrechtlichen Ermittlungen gegen die FIFA 2015, bei denen eine Menge an Dokumenten sichergestellt wurde. Konsequenz daraus: Blatter musste als FIFA-Präsident vorzeitig zurücktreten und sein designierter Nachfolger Michel Platini kam für das Amt nicht mehr in Frage.

Die strafrechtliche Aufarbeitung liegt nun bei der Berufungskammer. Und die macht Tempo. Die Klärung von Vorfragen, Bescheidung von Anträgen, die persönlichen Befragungen von Blatter und Platini - die eine am Vor-, die andere am Nachmittag. Die Aussagen der Angeklagten, sie decken sich, bieten keine Überraschungen zu älteren Aussagen.

Blatter und Platini: Zwei, die sich unterstützen

Nach der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich kommen Blatter und Platini zusammen. Blatter ist da noch Generalsekretär der FIFA, sein Präsident Joao Havelange trat nach 24-jähriger Amtszeit nicht mehr an. Und Platini hatte gerade eine erfolgreiche WM organisiert.

Und die FIFA wurde größer, wertvoller. 2010 rund um die WM in Südafrika sprach Michel Platini bei Markus Kattner vor, dem damaligen Finanzchef der FIFA, mahnte sein ausstehendes Salär an. Der riet ihm, eine Rechnung zu stellen. Das machte Platini - im Januar 2011 kam die Rechnung, abgezeichnet von Blatter und drei Wochen später war das Geld auf seinem Konto.

Urteil soll noch im März fallen

Am Nachmittag sagt der erste geladene Zeuge aus, Ex-Finanzchef Markus Kattner. Er bestätigt die Aussagen von Blatter und Platini, beschreibt seinen ehemaligen Chef in der FIFA als "sehr gut organisierten Präsidenten". Und er, Kattner, habe darauf geachtet, dass alles ordnungsgemäß ablaufe. An der Richtigkeit der Zahlung habe er keinen Zweifel gehabt. Punkt.

Der Zeuge Kattner wird nach gut 40 Minuten Vernehmung entlassen. Der weitere Zeitplan des Gerichts: Am Dienstag wird ab 9 Uhr der ehemalige Ankläger und heutige Chef der Berufungskammer, Olivier Thormann, als Zeuge vernommen. Am frühen Nachmittag soll die Bundesanwaltschaft ihr Plädoyer halten. Am Mittwoch sind dann die Verteidiger von Joseph Blatter und Michel Platini am Zug. Für Erwiderungen auf die Schlussvorträge ist der gesamte Donnerstag reserviert. Und das Urteil, das ist für den 25. März anvisiert.