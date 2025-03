Fußball-Bundesliga: Tabula Rasa bei Leipzig mit Zsolt Löw

Ausschlaggebend für die Kurzschluss-Reaktion so kurz vor Saisonende und dem so wichtigen DFB-Pokal- Halbfinale am Mittwoch beim VfB Stuttgart ab 20.15 Uhr live im ZDF ) war, dass RB nicht nur die Champions-League-Qualifikation aus den Augen zu verlieren, sondern gänzlich aus den Europapokalplätzen zu rutschen droht. Wenn die "Königsklasse" in Gefahr gerät, sportlich und finanziell fester Teil des Geschäftsmodells, kennen Mintzlaff & Co. keinen Spaß mehr.