Fußball: Wie Real Madrid ein neues Super-Team aufbaut

Heute prägen Namen wie Jude Bellingham , Vinicius Junior und Rodrygo den Klub. Mega-Talente, die erst noch auf dem Weg zu absoluten Weltstars sind. "Die Strahlkraft ist vielleicht eine andere, eine nicht so große", sagt Moderatorin Lili Engels in der Sendung Bolzplatz . "Dafür scheint es aber, als würde Real eine Mannschaft entwickeln, die in Zukunft sehr viel erfolgreicher werden, vielleicht sogar Europa dominieren kann."