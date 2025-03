Neue Torwartregel soll Zeitspiel verhindern

Künftig dürfen Fußball-Torhüter den Ball acht Sekunden lang in den Händen halten. Bisher waren es sechs.

Fußball-Torhüter sollen den Ball in Zukunft acht Sekunden in den Händen halten dürfen, ein Verstoß wird künftig mit einem Eckball für die andere Mannschaft geahndet. Der Schiedsrichter soll die letzten fünf Sekunden sichtbar anzeigen. Das haben die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) auf ihrer Jahrestagung in Belfast beschlossen.