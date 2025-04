Fußball: Warum die Regionalliga eine Reform braucht

Es brodelt in der vierthöchsten Spielklasse. Während der Nordosten eine Reform der Aufstiegsregelung fordert, häufen sich im Westen die Klub-Pleiten. Macht das jetzige System überhaupt noch Sinn?

Die Fußballwelten in Deutschland scheinen klar getrennt: Oben die drei Profiligen und darunter beginnt der Amateurfußball. So einfach wie auf dem Papier sieht es in der Praxis allerdings nicht aus. Zwischen der Welt der Profis und Amateure gibt es ein Zwischenreich namens Regionalliga.