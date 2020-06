Es ist deutlich herauszuhören, dass die Verantwortlichen beim SV Werder in gewisser Sorge sind. Dass sich nämlich in den Hinterköpfen der Kicker der Gedanke einschleicht: Relegationsspiele gegen den 1. FC Heidenheim in allen Ehren, aber was soll da bitte aus Bremer Sicht schief gehen? Das wäre bei einer Konstellation gegen den Hamburger SV gewiss was anderes gewesen.