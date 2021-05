Als der DFB am 6. Mai 1963 die letzten sieben Vereine benannte, die in der neugegründeten Fußball-Bundesliga antreten durften, war die Enttäuschung in Kiel groß. Als dritter Klub der Oberliga-Nord neben dem HSV und Werder Bremen wurde nicht Holstein nominiert, sondern Eintracht Braunschweig, das in der eigentlich zu Grunde gelegten Zwölfjahreswertung hinter den Kielern rangierte, aber die Teilnahme des großen Landesverbandes Niedersachsen gewährleisten sollte.