Nach zwei zweiwöchigen Corona-Quarantänen mussten die Störche ein Mammutprogramm in der Schlussphase absolvieren. Das Spiel am Samstag war die elfte Partie in etwas mehr als einem Monat. Schon vor drei Jahren waren die Kieler bei ihrem Weg in die Bundesliga erst in der Relegation gestoppt worden. Damals hatten sie sich dem VfL Wolfsburg geschlagen geben müssen.