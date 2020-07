Auch jetzt in höchster Not entschieden sich die FCN-Feuerwehrmänner, im Hotel "Marc Aurel" Zuflucht zu suchen, um einer tief verunsicherten Mannschaft den Weg aus der Krise zu weisen. Beide haben jede Menge Turbulenzen in Franken erlebt. Dass Wiesinger zwischen 2008 und 2010 mehrere Trainerposten in Ingolstadt bekleidete, spielt vor dem brisanten Duell kaum eine Rolle.