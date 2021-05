Auch die eigenen Erfahrungen als - neben dem FC Ingolstadt - Rekordteilnehmer an diesen Ausscheidungsspielen machen wenig Mut: Alle drei bisherigen Relegationen zur 2. Liga endeten für die Niedersachsen mit dem Abstieg beziehungsweise Nicht-Aufstieg. Trotz dieser Bilanz ist der VfL Osnabrück so etwas wie der Inbegriff der 2. Bundesliga. Von allen Klubs, die nie in der 1. Bundesliga spielten, hat er die meisten Spielzeiten in der 2. Liga auf dem Konto.