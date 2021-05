Der FC Ingolstadt 04 kehrt in die 2. Fußball-Bundesliga zurück - der VfL Osnabrück muss den bitteren Gang in die Drittklassigkeit antreten. Die Niedersachsen setzten sich zwar im Relegations-Rückspiel vor rund 2.000 Zuschauern an der Bremer Brücke mit 3:1 (2:1) durch, doch das war nach dem 0:3 (0:1) im Hinspiel in Ingolstadt zu wenig.