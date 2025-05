Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig will nach dem kurzfristigen Trainerwechsel in der Relegation eine deutliche Reaktion zeigen. "Wir haben es immer noch in der eigenen Hand und alle Chancen, Saarbrücken zu bezwingen", sagte Abwehrspieler Yannis Nikolaou vor dem Hinspiel am Freitag (20.30 Uhr):