Ronaldo wird 40: Ein Fußball-Mythos spielt gegen die Zeit

Cristiano Ronaldo steht in Diensten des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr. Über eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages wird spekuliert.

Zwar feiert die portugiesische Sportikone ihren runden Geburtstag am Mittwoch fernab der fußballerischen Relevanz in der Wüste Saudi-Arabiens, während der 14 Jahre jüngere Kylian Mbappe ihn bei Real Madrid beerbt hat - doch der Mythos CR7 und seine Geschichte bewegen die Welt bis heute.

Ronaldo auf Madeira bei Jugendturnier entdeckt

Begonnen hatte alles auf seiner Heimatinsel Madeira: als Zwölfjähriger wurde er dort bei einem Jugendturnier entdeckt. Der damalige Jugendtrainer von Sporting Lissabon, Leonel Pontes, holte Ronaldo wenig später in die Hauptstadt.

Ende einer Weltkarriere? - Totgesagte leben länger

Über ein Ende dieser Weltkarriere wurde häufig spekuliert. Als er bei der WM 2022 in Katar auf die Bank verbannt wurde und mit Portugal im Viertelfinale scheiterte, wurde er abgeschrieben. Nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien Anfang 2023 galt es nur noch als eine Frage der Zeit, wann der große Abschied folgt. Doch irgendwie machte Ronaldo immer weiter, trickste die Gesetze der Biologie mit seinem asketischen Lebenswandel aus.

Mittlerweile ist CR7 in Portugals Nationalteam unter Trainer Roberto Martinez trotz anhaltender medialer Debatten um seine Person wieder Stammkraft, peilt die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko an und soll bei Al-Nassr, wo er aktuell 200 Millionen Euro im Jahr verdienen soll, einer Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags nicht abgeneigt sein.