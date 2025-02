Ruanda: Land zwischen Krieg und Sport

Bei der Ruanda-Rundfahrt will sich Weltverbands-Präsident David Lappartient ein Bild von der Lage machen. Eine Absage der anstehenden Rad-WM im September, der ersten in Afrika, wäre ein Schlimmstfall. Für Lappartient, der Nachfolger von IOC-Chef Thomas Bach werden will. Und für den Ausrichter. "Ruanda ist ein sicheres Reiseziel", sagt Regierungssprecherin Yolande Makolo deshalb trotzig.