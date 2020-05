Noch hat er dafür ja ein paar Jahre Zeit, seinen Vertrag bis 2022 will er auf jeden Fall erfüllen. Was danach kommt, lässt der Ehrenbürger seiner Geburtsstadt Hanau bislang offen. Nur so viel verrät Völler: "Mit 70 sitze ich sicher nicht mehr hier in meinem schönen Büro im Stadion."