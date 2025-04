Der AFC Wrexham und seine prominenten Miteigentümer Ryan Reynolds und Rob McElhenney bejubeln den dritten Aufstieg des walisischen Fußball-Klubs. Wrexham gewann 3:0 gegen Charlon Athletic und hat damit den Gang in die Zweitklassigkeit im englischen Fußball geschafft. Zur Premier League fehlt jetzt nur noch ein weiterer Schritt.

Reynolds jubelt mit den Fans

Reynolds und McElhenney verfolgten zusammen mit knapp 13.000 weiteren Zuschauern den entscheidenden Sieg, mit dem Wrexham der zweite Platz in der League One hinter Birmingham nicht mehr zu nehmen ist. Zuletzt war der Klub vor 43 Jahren zweitklassig, noch vor vier Jahren schien ein solches Szenario nicht vorstellbar.

Ihr Ziel: den AFC Wrexham sportlich und wirtschaftlich wiederbeleben. Mit Investitionen in die Infrastruktur und der Aufmerksamkeit durch die Doku-Serie "Welcome to Wrexham" wurde der Verein wieder attraktiv – sportlich und kommerziell.