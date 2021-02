Das spürte er bei seinen Stationen in Hoffenheim und Mönchengladbach nicht. Für die hatte er Freiburg verlassen. 2019 kehrte der verlorene Sohn zurück. "Vieles lag sicher an mir, dass es dort nicht so gut lief. Fußball aber hat viel mit Vertrauen zu tun, das bekomme ich in Freiburg", so der gebürtige Pforzheimer.