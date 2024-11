Schalke 04: Mitglieder fordern Rücktritt des Vorstandes

Fan fordert: "Treten Sie bitte zurück!"

Kein Wunder, dass es auf der siebeneinhalb Stunden dauernden Mitgliederversammlung am Samstag heiß herging. 7.000 Königsblaue waren in die unbeheizte Arena gekommen, um sich anzuhören, mit welchem Konzept die Klubführung den aktuell 14. des Unterhauses in wieder bessere Zeiten führen will.