Wenn selbst Sportvorstand Jochen Schneider einräumen muss, dass der FC Schalke 04 momentan "ein verheerendes Bild" abgebe, dann zeigt dies das ganze Ausmaß der Misere. Okay, es war eine ganz passable erste Hälfte gestern Abend in Mönchengladbach – mehr aber auch nicht, am Ende 1:4, die nächste derbe Packung. Um es zeitlich noch einmal einzuordnen: Der letzte Schalker Bundesliga-Sieg datiert aus dem Januar 2020, als nur Insider wussten, wer die Herren Drosten und Kekulé sind.