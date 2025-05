Ein Fan des FC Aberdeen hat in der schottischen Premiership mit dem Wurf einer Sitzschale für einen Skandal gesorgt. Nach Spielschluss wurde bei der Aktion Dons-Verteidiger Jack MacKenzie getroffen und erlitt eine Kopfverletzung, Aberdeen hatte zuvor am letzten Spieltag bei Dundee United verloren (1:2) und war hinter den Gegner auf Rang fünf abgerutscht.

Wurf von der Fair Play Tribüne

Heimfans hatten nach Abpfiff das Spielfeld gestürmt und die mitgereisten Aberdeen-Fans provoziert. In deren Richtung sollte die Sitzschale wohl eigentlich fliegen, traf aber Auswechselspieler MacKenzie. "Das ist inakzeptabel und darf nicht passieren", sagte Aberdeens Teammanager Jimmy Thelin.

Schon im letzten Duell flogen Objekte

In Dundee war nur eine begrenzte Zahl von Fans aus Aberdeen zugelassen, nachdem beim vorherigen Spiel zwischen den beiden Vereine Gegenstände auf United-Trainer Jim Goodwin geworfen worden waren. "Ich habe das Spielfeld so schnell wie möglich verlassen, da wir bereits Probleme mit den Aberdeen-Fans hatten", sagte Goodwin am Samstag.