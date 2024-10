Pyrotechnik in deutschen Fußballstadien bleibt verboten

Konferenz zum Thema "Gewalt im Fußball"

Beim Thema "Gewalt im Fußball" näherten sich Politik und Sport am Freitag in München zumindest an. "Der Besuch eines Fußballspiels ist sicher. Aber wenn wir es schaffen, dass er noch sicherer wird, ist das sehr gut. Wir sind erst am Anfang", sagte der Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga (DFL), Hans-Joachim Watzke. Die dreistündigen Diskussionen seien "durchaus konstruktiv, aber auch mal konfrontativ" gewesen.