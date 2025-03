Sommermärchen-Prozess gegen Zwanziger soll eingetellt werden

Vefahren soll gegen Geldbuße eingestellt werden

Die zuständige Kammer des Landgerichts Frankfurt/Main hat am Montag die Einstellung des Verfahrens gegen den einzig verbliebenen Angeklagten für eine geringe Geldbuße in Höhe von 5.000 Euro vorgeschlagen.

Nach mehr als zehn Jahren ist es an der Zeit, die Akten zu schließen.

"Mit Theo Zwanziger sitzt nicht der Richtige auf der Anklagebank", sagte die Vorsitzende Richterin Eva-Marie Distler am 25. Verhandlungstag. Die Staatsanwaltschaft wie die Verteidigung wollen sich zu dem Vorschlag bis zum nächsten Prozesstag am 3. April eine Meinung bilden.

Zwanziger bedankt sich beim Gericht

Nach Ansicht des Gerichts hat sich Zwanziger "nicht aktiv an der Verschleierung" einer DFB-Zahlung von 6,7 Millionen Euro im April 2005 an den Fußball-Weltverband FIFA beteiligt. Er habe in dieser Sache keinen übergeordneten Tatbeitrag geleistet. Die Buchung als Betriebsausgabe durch den DFB sei nach derzeitigem Erkenntnisstand zulässig gewesen.