Barca gegen Real: Clasico als Meisterschafts-Showdown

In dieser Saison hat Barca alle bisherigen drei Begegnungen mit Real gewonnen. In der Liga gab es im Oktober auswärts ein 4:0, im Supercup im Januar ein 5:2, im Pokalfinale vor zwei Wochen ein 3:2 nach Verlängerung. Mit einem weiteren Sieg würden die Katalanen ein Stück Geschichte schreiben: Nie in der 123 Jahre alten Rivalität der beiden Klubs konnte ein Team vier von vier Clasicos in einer Saison gewinnen.