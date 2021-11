Xavi werde im Laufe des Wochenendes in Barcelona eintreffen und am Montag offiziell vorgestellt werden. Bei den Gesprächen einer Delegation des FC Barvcelona unter Leitung von Vizepräsident Rafael Yuste in Doha war es nach Medienberichten um die Zahlung von fünf Millionen Euro gegangen. Die standen Al Sadd den Informationen nach im Falle einer vorzeitigen Beendigung des eigentlich bis 2023 laufenden Trainervertrages zu.