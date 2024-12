Flick fliegt bei Barca-Remis vom Platz

Mit fünf Zählern Vorsprung liegt Barca vorerst noch vor Real Madrid , der Titelverteidiger kann am späteren Samstagabend (21 Uhr/DAZN) beim FC Girona noch Boden gutmachen. Am Mittwoch (21 Uhr/Highlights ab 23 Uhr im ZDF) ist das Flick-Team dann in der Königsklasse beim BVB gefordert.