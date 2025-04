Nach Pokalfinale: Rüdigers Ausraster überschattet Flick-Triumph

Als Hansi Flick lächelnd zur Siegerehrung schritt, wütete Antonio Rüdiger noch immer im Spielertunnel. Völlig außer Rand und Band versuchte der Nationalspieler, ein letztes Mal zum Schiedsrichter zu gelangen - vergeblich. Mitarbeiter von Real Madrid drängten die "unkontrollierbare Bestie" (Marca) zurück in die Kabine, endlich gehörte die Bühne dem gefeierten Flick und den Pokal-Helden des FC Barcelona

Stunden nach dem Vorfall meldete sich der Nationalspieler zu Wort. Es gebe "definitiv keine Entschuldigung für mein Verhalten gestern Abend. Das tut mir sehr leid", schrieb er in den Sozialen Medien: "Wir haben ab der zweiten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht – nach 111 Minuten konnte ich meiner Mannschaft nicht mehr helfen und habe vor dem Schlusspfiff einen Fehler gemacht."

Nochmals Entschuldigung an den Schiedsrichter und an alle, die ich enttäuscht habe.

DFB will sich zu Rüdigers Ausraster nicht äußern

Der impulsive Rüdiger hatte kurz zuvor für den unrühmlichen Schlusspunkt eines bis dahin furiosen Finales gesorgt. In der Nachspielzeit der Verlängerung warf er beim Stand von 2:3 von der Ersatzbank aus einen Eisbeutel in Richtung des Schiedsrichters. Ricardo de Burgos Bengoetxea, der vor dem Spiel unter Tränen über den von Real ausgeübten Druck geklagt hatte, zeigte Rüdiger Rot - der daraufhin auf Deutsch eine üble Schimpftirade ("Hurensohn", "Missgeburt") folgen ließ.

Der Deutsche Fußball-Bund teilte am Sonntag auf Anfrage mit, DFB -Präsident Bernd Neuendorf werde sich nicht zu dem Ausraster des Nationalspielers äußern. Das tat dafür die spanische Presse. "Der Deutsche war völlig aufgebracht, wütend und außer Kontrolle", schrieb die Zeitung Marca am Sonntag und nannte Rüdiger "una bestia incontrolable".

Rüdiger droht lange Sperre

Auch Jude Bellingham und Lucas Vázquez flogen noch vom Platz, Rüdiger droht nun sogar das Saisonaus. Für das "Werfen eines Gegenstandes" sind vier bis zwölf Spiele Sperre vorgesehen, die auch für die Liga gelten. Madrid liegt im Titelrennen derzeit vier Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona , am 11. Mai kommt es zum erneuten Clásico. Hansis Flicks zweiter Titel (zuvor hatte er schon den Supercup mit Barca gewonnen) geriet nach den Turbulenzen dabei fast zur Nebensache.

Rüdigers Wutanfall bestimmte die Schlagzeilen, und damit rückte der Schiedsrichter - wie befürchtet - in den Fokus. De Burgos Bengoetxea hatte bereits am Vortag über den von Real ausgeübten Druck geklagt. Die Königlichen hatten in ihrem TV-Kanal unter anderem vermeintlich falsche Entscheidungen des Schiedsrichters gegen Real gezeigt.