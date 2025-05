Startrainer Carlo Ancelotti will seine Zukunftspläne erst nach dem letzten Ligaspiel von Real Madrid bekannt geben. "Ich empfinde große Zuneigung zu meinem Verein, meinen Spielern und unseren Fans, aber auch großen Respekt", sagte der Italiener, der vor allem mit einem Wechsel auf die Trainerbank der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft in Verbindung gebracht wird, am Samstag:

Ancelotti: Abschied am letzten Spieltag - oder doch nicht?

Ancelottis Abgang nach Brasilien widerrufen

Am vergangenen Montag war in Spanien zunächst schon über eine E inigung zwischen Ancelotti und dem brasilianischen Verband CBF berichtet worden. Demnach hätte der Italiener, der bei den Madrilenen nicht erst seit dem verlorenen Pokalfinale gegen Barcelona (2:3 n. V.) in der Kritik steht, die Selecao bereits zu den kommenden WM-Qualifikationsspielen im Juni übernehmen sollen.

Hängepartie für Leverkusen

Die Verantwortlichen bei Bayer drängen unterdessen auf eine schnelle Entscheidung in der Trainersache, was durch Ancelottis Ansage nun Wunschdenken bleiben dürfte.

Ancelotti will sich auf Liga konzentrieren

Ancelotti will sich zunächst noch auf den Kampf um den Meistertitel fokussieren. "Wir denken an die kommenden Spiele, wir denken an das, wofür wir kämpfen können - La Liga, bis zur letzten Sekunde", sagte der erfahrene Trainer vor dem Spiel am Sonntag (14 Uhr) gegen Celta Vigo.