Niederlage gegen Espanyol: Real Madrid wütet gegen Verband

Es benötige eine "vollständige" Reform, hieß es in einem am Montagabend veröffentlichten Brief. Gleichzeitig erhob der Weltklub heftige Anschuldigungen gegen den spanischen Fußballverband RFEF. Das System habe sich als "von innen heraus korrupt erwiesen". Bereits in der Vergangenheit hatte Madrid mehrfach Beschwerden über Schiedsrichterentscheidungen veröffentlicht.