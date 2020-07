Am letzten Spieltag kulminierten die Kuriositäten. Beim Spiel von Getafe in Levante gab es wegen des VAR insgesamt 18 Minuten Nachspielzeit. Vier Treffer wurden aberkannt, darunter drei von Getafe, und als die Gäste vom Videobeweis einen Elfmeter zugesprochen bekamen, schossen sie ihn an den Pfosten. Getafe fiel sogar noch aus den Europa-League-Rängen.