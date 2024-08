Real ohne Kroos im Supercup: Wer erstetzt den Unersetzlichen

Am heutigen Mittwoch steigt Real Madrid mit dem europäischen Supercup in die Saison ein, und im Vorfeld wird noch einmal viel an Toni Kroos erinnert. Der Deutsche stieß vor zehn Jahren eine Woche vor dem Supercup zum Verein und zeigte dann bei einem 2:0 gegen Sevilla auf Anhieb eine makellose Darbietung. Es war der perfekte Einstand, dem eine nahezu perfekte Dekade folgen sollte, die mit seinem Rücktritt im Juni zu Ende ging.