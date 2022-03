Die Vereinigung wurde 1903 in Berlin von deutsch-jüdischen Turn- und -Sportvereinen als Dachverband gegründet. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten und Verfolgung der Juden in Deutschland wurde Makkabi Deutschland 1938 aufgelöst und erst 1965 in Düsseldorf wiedergegründet. In Deutschland bestehen derzeit 37 lokale Makkabi-Vereine mit gut 5.000 Mitgliedern in verschiedenen Sportarten.