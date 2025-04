Bayern-Frauen: Meistertrainer Alexander Straus verlässt Team

Eberl lobt Straus' Verdienste

"Mein größtes Ziel war es, die FC Bayern-Frauenmannschaft am Ende meiner Zeit in einer besseren Position zu hinterlassen. Ich denke, wir haben dieses Ziel in den vergangenen drei Jahren erreicht", sagte Straus laut Bayern-Mitteilung. Er habe immer sein "bestes gegeben, was jedoch Herausforderungen im familiären Bereich mit sich gebracht hat".