Nach den verschärften Versammlungsregeln sind auch die Bundesliga-Teams, die sich vorübergehend wieder auf dem Trainingsgelände getroffen hatten, wieder ins Homeoffice gegangen. Lediglich die Profis des VfL Wolfsburg gehen mit Sondergenehmigung der niedersächsischen Landesregierung in Kleingruppen in den vereinseigenen Kraftraum. Die weitergehende Genehmigung, auch auf dem Rasen zu trainieren, will der Klub vorerst nicht nutzen.