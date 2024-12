Transferfenster öffnet: Diese Fußball-Klubs haben Bedarf

Mit Beginn des Jahres 2025 öffnet das Wechselfenster in der Fußball-Bundesliga und in vielen anderen europäischen Ligen. In Deutschland endet der Transferzeitraum am 3. Februar um 20 Uhr. Danach können Spieler noch ins Ausland wechseln, sofern die Ligen dort einen späteren Transferschluss haben. Welche Vereine haben Verstärkungen nötig, was machen die Bayern und wie sieht es bei den europäischen Topklubs aus?